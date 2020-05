Le socle interministériel des logiciels libres disponible en version web

Une meilleure visibilité et un aspect bien plus pratique pour le socle interministériel des logiciels libres. Ce sont les recommandations de logiciels libres pour les administrations.

Le socle interministériel des logiciels libres - alias SILL - est présenté comme le catalogue de référence des logiciels libres pour les administrations en France. Il n'a pas de caractère obligatoire et ce sont des recommandations d'outils. Poste de travail, gestion de parc, exploitation de serveurs, bases de données, environnement de développement… sont parmi les thématiques abordées.

Le socle interministériel des logiciels libres est " le fruit d'une collaboration fructueuse d'agents publics informaticiens, avec l'appui de la direction interministérielle du numérique. " Jusqu'à présent, le SILL était disponible via des fichiers PDF. Avec l'édition 2020 publiée cette semaine, une version web est lancée.

Proposée sur sill.etalab.gouv.fr, cette version web est bien plus pratique et permet d'appliquer divers filtres en plus d'une recherche dans un champ dédié. Elle permet également de revenir sur les éditions 2018 et 2019.



Pour l'édition 2020, ce sont près de 190 logiciels libres qui sont référencés, soit une trentaine de plus qu'en 2019. Certains ont un statut " recommandés " et d'autres sont " en observation. "

Parmi les nouveaux logiciels référencés, il y a la solution de visioconférence BigBlueButton, OpenShot pour l'édition vidéo ou encore Peertube en tant que plateforme d'hébergement décentralisée de vidéos. À noter aussi le SDK Géoportail dans le développement web pour afficher une carte dynamique avec les données du Géoportail.

Il sera en tout cas désormais plus simple de suivre l'évolution du SILL et avec des liens idoines.