Le logiciel de montage vidéo VideoProc à prix cassé pendant les fêtes

Digiarty propose une nouvelle promotion pendant les fêtes de Noël pour vous permettre d'obtenir la licence VideoProc à vie au prix très attractif de 25,95 € seulement grâce au coupon de réduction XMAS-SP. Mais ce n’est pas tout, vous pouvez également tenter de gagner deux licences de logiciel gratuites et des cartes cadeaux Amazon de 30$ en répondant à quelques questions sur leur site.

Comment Videoproc peut vous aider

Pour rappel, VideoProc est un logiciel qui permet d'éditer et de convertir vos vidéos pour réaliser des montages. Le logiciel gère les flux vidéo 4K et propose de les redimensionner, de les convertir dans divers formats ou d'ajouter des effets. Le véritable plus de ce logiciel reste sa faculté à exploiter la puissance des cartes graphiques pour accélérer le traitement de l'image. Vous pourrez donc réaliser vos montages en quelques clics grâce à la facilité d'utilisation de ce logiciel vidéo. Il existe une boîte à outils très simple permettant un montage vidéo rapide, avec de nombreuses possibilités comme couper, fusionner, recadrer, tourner, diviser, ralentir ou accélérer la vidéo, ajuster la luminosité, stabiliser les bruits parasites, supprimer les bruits de fond, etc.

De plus, vous pouvez bénéficier de la fonction de téléchargement pour télécharger par lots des vidéos, des fichiers audios, des listes de lecture de YouTube et de plus de 1000 sites avec une qualité originale 4K/1080p (enregistrer des flux YouTube en direct, enregistrer votre écran et votre webcam en 3 modes). Par exemple, vous pouvez enregistrer à la fois l'écran et la webcam - le fameux mode "image dans l'image" utilisé par de nombreux YouTubers pour réaliser des tutoriels, des présentations, des extraits de jeux, etc.

Bénéfices de la licence

Acheter la licence vous permettra de débloquer l’ensemble des fonctionnalités à vie, incluant celles des mises à jour à venir. Un service client est disponible pour vous répondre sous 24h en cas de blocage et une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé est également en place, ainsi vous ne prenez pas de risques. Si vous voulez en savoir plus sur VideoProc, nous vous invitons à consulter la page dédiée à ses spécifications techniques.

Campagne de Noël VideoProc pour tous

Mais ce n’est pas tout, vous pouvez simplement entrer une adresse email valide pour obtenir des cartes cadeaux Amazon de 30$ ou récupérer ces 30$ sur votre PayPal si vous gagnez. Après avoir entré un email, vous recevrez instantanément un email de confirmation de VideoProco. Le concours est disponible jusqu'au 6 janvier 2021, et les gagnants seront annoncés le 7 janvier 2021.

Par ailleurs, Digiarty permet aux utilisateurs d’accéder gratuitement à HDR Project 5 pour retoucher vos photos (59$ normalement) et Dear Mob iPhone Manager pour débloquer votre iPhone (79,95$), il suffit simplement de cliquer sur le bouton "Get it Free".

HDR Projet 5 :

Faites ressortir vos photos avec un effet de contraste et de netteté et les effets du HDR

Améliorer la qualité des photos comme les prises de vue en basse lumière, les portraits sans flash, les portraits à la bougie, etc.

Facile à utiliser pour les débutants, détaillé pour les professionnels



DearMob iPhone Manager :