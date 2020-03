Des logiciels de sécurité à moitié prix (Avast, McAfee, Bitdefender...) avec Windows 10 offert

La plateforme en ligne BZFuture propose de nombreux produits, logiciels officiels comme matériels. Pour ce mois de mars, le site propose une série de promotions axée notamment autour des logiciels de sécurité proposés à prix réduit jusqu’à -50% !

On retrouvera notamment les logiciels :

Avast, avec sa licence Internet Security, logiciel bien connu, pour 1 an sur 1 pc à 18,30 € au lieu de 33,84 €, soit 46 % de réduction !

McAfee Antivirus 1 PC 1 an à 15,29 €

McAfee Internet Security 1 PC 1 an à 16,86 €

Avast Internet Security 1 PC 1 an à 18,30 €

Avira Antivirus Pro 1 PC 1 an à 15,77 €

Avira Internet Security Suite 1 PC 1 an à 19,29 €

Vous retrouverez également la licence Bitdefender Plus 1 an pour 1 PC à 21,40 € au lieu de 36,85 € soit 42 % de réduction.



Mais aussi ESET ou Shadow Maker, tous en promotion à des prix complètement cassés sur cette page dédiée.



Toutes ces licences sont en promotion sur la plateforme BZFuture qui vous fournira les clés de licences pour pouvoir activer votre produit en toute simplicité. De plus, toutes sont disponibles en version française (à l’exception de Kaspersky et Norton Security uniquement en anglais). Une opportunité à ne pas rater donc si vous souhaitez renouveler vos licences ou si vous préférez être prévoyant et vous les conserver pour plus tard.

Mais ce n’est pas tout, en plus de votre licence de logiciel de sécurité à prix cassé, la plateforme vous offre une clé de licence Windows 10 gratuitement pour tout achat d'un logiciel. Un avantage non négligeable.