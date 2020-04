Bon plan : le logiciel Videoproc à prix cassé mais aussi un concours pour l'obtenir gratuitement !

Digiarty propose une nouvelle promotion pendant ces temps si spéciaux pour vous permettre d'obtenir la licence VideoProc à vie au prix très attractif de 25,95 € seulement grâce au coupon de réduction EASTER-SP. C'est à notre connaissance le prix le plus bas jamais proposé par l'éditeur.

Pour rappel, VideoProc est un logiciel qui permet d'éditer et de convertir vos vidéos pour réaliser des montages. Le logiciel gère les flux vidéo 4K et propose de les redimensionner, de les convertir dans divers formats ou d'ajouter des effets. Le véritable plus de ce logiciel reste sa faculté à exploiter la puissance des cartes graphiques pour accélérer le traitement de l'image.

Vous pourrez donc réaliser vos montages en quelques clics grâce à la facilité d'utilisation de ce logiciel vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur VideoProc, nous vous invitons à consulter leur page dédiée à leurs spécifications techniques.

Par ailleurs, Digiarty organise un concours donnant une chance aux participants de remporter une licence gratuite de VideoProc (version complète mais sans support des futures mises à jour) et des cartes cadeaux Amazon. Pour y participer, il suffira de répondre à trois questions simples sur cette page dédiée au test de l'éditeur vidéo gratuit, de partager ensuite la page et d'indiquer son adresse email. Le concours est disponible jusqu'au 30 avril 2020.