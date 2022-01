Les logiciels les plus prisés des entreprises françaises

En France, près de la moitié des entreprises renouvellent leurs logiciels tous les deux ans. L’investissement massif des entrepreneurs français dans les produits numériques reste une exception en Europe. Retour sur les raisons d’une spécificité hexagonale et portrait des logiciels les plus prisés des entreprises françaises.

L’achat de logiciels, impératif des entreprises françaises

Le cabinet d’études Gartner a révélé les résultats de son enquête, menée par le moteur de recommandation d’applications GetApp, concernant les investissements des entrepreneurs français en matière de solutions informatiques. 48 % disent investir dans de nouveaux logiciels tous les deux ans. 45 % des entreprises sondées indiquent également disposer d’une équipe dédiée à l’achat et au renouvellement des logiciels. C’est légèrement moins que les entreprises espagnoles qui se situent à 57 %.

L’investissement dans les services informatiques : une exception française

En parallèle, dans une étude de 2019, la Fabrique de l’industrie indiquait que les entrepreneurs français investissaient plus de deux milliards d’euros dans les services informatiques. Les chiffres officiels de l’investissement des TPE dans le numérique en 2021 vont dans le sens d’une augmentation des achats de produits numériques et des formations nécessaires à leur maîtrise.

La transition numérique, une affaire française

Les raisons de cette particularité française sont d’abord à trouver dans les nombreuses aides proposées par l’État et les collectivités territoriales. Les crédits d’impôt, le chèque numérique, la prise en charge du coût de formation aux différents logiciels, expliquent en grande partie l’engouement des entrepreneurs pour l’achat de produits numériques. En termes de transition numérique, la France endosse, depuis plusieurs années déjà, le rôle de leader en Europe.

Les logiciels les plus prisés des professionnels



Les solutions d’assistance informatique

Concernant les types de logiciels achetés, les entreprises françaises ont des habitudes très marquées. Ainsi, on observe un intérêt certain pour les solutions d’assistance IT pour lesquelles les entreprises investissent 33 % de leur budget. Certains produits informatiques sont devenus indispensables aux entreprises. Ainsi, s’équiper d’un logiciel de diagramme de réseau est désormais commun. Un tel logiciel permet de gérer efficacement le réseau des postes de travail et des périphériques d’une entreprise. Il propose, en outre, de cartographier l’ensemble de son réseau, d’en suivre les activités et de respecter les normes sectorielles. Cette assistance permet un gain de temps dans la gestion des équipements et la résolution des problèmes techniques.

Les logiciels de comptabilité

Ces solutions sont devenues aussi importantes pour les entreprises françaises que les logiciels de comptabilité, qui représentent également 33 % du budget d’achat de logiciels des sociétés françaises. Ce secteur est en pleine mutation en raison de l’attrait des professionnels pour les plateformes accessibles via le cloud. Un nombre croissant de solutions de ce type sont désormais proposées aux entreprises, remettant ainsi en question le métier de comptable.

Les solutions d’assistance à la clientèle

Légèrement derrière ces deux types de logiciels viennent ceux dédiés à l’assistance à la clientèle. 79 % des chefs d’entreprises estiment que les produits numériques facilitent la communication avec leur clientèle. Un pourcentage qui augmente chaque année, multipliant ainsi les achats de logiciels de cette catégorie, correspondant désormais à 31 % du budget alloué aux achats de produits numériques.

Les logiciels de gestion de projet

Enfin, les logiciels de gestion de projet et facilitant le travail collaboratif continuent également leur progression. C’est ce secteur qui incarne le mieux le pas de géant de la France en matière de transition numérique. 33 % des sociétés possèdent au moins un logiciel facilitant le travail en équipe et 43 % des entreprises possèdent leur propre plateforme d’échange de documents entre collaborateurs.



Les entreprises françaises continuent de se démarquer en termes d’investissement dans le numérique. Boostées par de nombreuses aides financières, elles investissent massivement dans des logiciels permettant d’améliorer les conditions de travail de leurs collaborateurs, leur relation client, et d’augmenter leur productivité.