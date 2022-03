Trois offres de folie avec l'écran HUAWEI MateView, la webcam Logitech Brio et le clavier Logitech K400

Commençons par l'écran HUAWEI MateView GT 27" qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Il est doté d'une dalle de 27" avec une courbure de 1500R et une définition de 2560 x 1440 pixels. De plus, l'écran profite d'un taux de rafraichissement de 165 Hz avec une luminosité de 350 nits et un taux de contraste de 4000:1. Le MateView GT 27" est doté de port VEGA et HDMI. Vous profiterez de la technologie TÜV Rheinland qui propose une faible luminosité bleue et l'anti-scintillement.

Sur Amazon, l'écran HUAWEI MateView GT 27" est au prix de 280 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



Passons sur la webcam Logitech Brio Stream qui voit son prix chuter sur Amazon.

Cette caméra est optimisée pour du Vlogging qui permet d'offrir des images de qualité sur YouTube ou Twitch grâce à l'ultra HD 4K qui offre une définition de 1080p / 60 ips. La technologie Logitech RightLight 3 offre une correction automatique de luminosité et de contraste. Pour finir, la webcam offre un grand champ de vision réglable entre 65°, 78° et 90°.

Sur Amazon, la webcam Logitech Brio Stream est au prix de 115 € au lieu de 249 € avec la livraison gratuite.



Finissons cette sélection avec le Logitech K400 Plus qui est un clavier sans fil avec un pavé tactile. Il propose un design ultra compact, accompagné de 12 touches personnalisables pour profiter de vos raccourcis préférés.

Le Logitech K400 Plus dispose de touches multimédias pour contrôler le son. Il est compatible avec Windows, Android ou Chrome OS. Il est doté d'une batterie qui vous permet de tenir pendant 18 mois sans souci.

Le clavier Logitech K400 Plus est au prix de 22 € au lieu de 45 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le prix réduit de l'aspirateur Tineco Pure One S11 mais aussi des forfaits mobiles à 10€, que choisir ? (Free à 9,99 € pour 110 Go, RED et Bouygues à 10 € les 100 Go...).