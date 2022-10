Superbe promotion sur 5 bons plans avec un écran PC, un PC portable, un aspirateur, un smartphone...

Nous mettons en avant aujourd'hui, la souris Logitech G203 LIGHTSYNC, l'écran BenQ Mobiuz EX2510S, le balai aspirateur Xiaomi Mi G10, le PC portable Lenovo IdeaPad Flex 5 15 et le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go.

Commençons cette sélection avec le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go qui est à petit prix sur Rakuten.

Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Le mobile est propulsé par le processeur Exynos 990 avec 6 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage. Ce dernier est également compatible Bluetooth et WiFi.

Le mobile affiche un module de trois capteurs photo, un de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Pour faire des selfies, un capteur se loge dans l'écran avec un module de 32 mégapixels. Pour finir, il est équipé d'une batterie de 4500 mAh offrant jusqu'à 20 heures d'autonomie et il aura besoin d'une heure et demie pour se charger totalement avec son chargeur rapide 25W.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go est au prix de 319 € au lieu de 599 € avec le code LIN10100 et la livraison gratuite.



Passons maintenant au PC portable Lenovo IdeaPad Flex 5 15 ACL05 qui profite d'une belle réduction sur le site de la Fnac.

Ce dernier est équipé d'un écran de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est possible de retourner totalement l'écran pour en faire une tablette. De plus, le portable embarque le processeur AMD Ryzen 7 5700U avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Il est compatible avec le WiFi et le Bluetooth. Nous notons la présence d'un port HDMI, d'un port USB C et de deux ports USB 3.2. L'ordinateur vous fait profiter du système d'exploitation Windows 11. Pour finir, vous profiterez du PC portable pendant 11 heures sans avoir besoin de le recharger.

Sur le site de la Fnac, le PC portable Lenovo IdeaPad Flex 5 15 ACL05 est au prix de 840 € au lieu de 1130 €.



Poursuivons avec l'aspirateur-balai Xiaomi Mi G10 qui voit son prix chuter de 36 % sur Amazon.

Il vous offre une puissance d'aspiration maximale de 1500 Watts d'air avec un puissant moteur de 125 000 tours/ minute. L'aspirateur intègre un écran LED qui affiche l'état en temps réel des modes, de la batterie, de la charge, etc. Le G10 vous offre trois modes d'aspiration avec un taux de filtration de 99,97%. En mode automatique, l'aspirateur peut ajuster la puissance d'aspiration automatiquement en fonction du type de sol. Pour finir, sa batterie vous permet de l'utiliser pendant 65 minutes.

Sur le site d'Amazon, l'aspirateur Xiaomi Mi G10 est au prix de 190 € au lieu de 299 €.





Continuons maintenant avec l'écran PC BenQ Mobiuz EX2510S qui est également à petit prix sur Amazon.

Il est doté d'une dalle de 24,5 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible avec la technologie FreeSync Premium. Les technologies HDRi, Light Tuner et Black eQualizer de BenQ permettent d’optimiser la qualité de l’image pour une meilleure expérience de gaming. Pour finir, au niveau des connectivités, nous pouvons noter la présence de ports HDMI et DisplayPort.

Sur Amazon, l'écran PC BenQ Mobiuz EX2510S est au prix de 179 € au lieu de 249 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec la souris gaming Logitech G203 LIGHTSYNC qui profite de 56 % de réduction.

Elle est dotée de 6 boutons totalement programmables avec un éclairage RGB personnalisable en passant par le logiciel Logitech G Hub. Le souris profite d'un capteur optique avec une sensibilité de 8000 PPP. De plus, elle est de type filaire. Les boutons principaux sont de type mécanique et sont tendus par des ressorts métalliques résistants pour une fiabilité, des performances et une sensation inégalées.

Sur le site d'Amazon, la souris gaming Logitech G203 LIGHTSYNC est au prix de 20 € au lieu de 45 € avec la livraison gratuite.