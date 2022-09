Casque gamer : -56% sur le casque Logitech G432 accompagné d'une sélection de casques gaming

Un casque, c'est bien, un casque gaming, c'est mieux. Pour choisir un bon casque pour jouer, quatre points sont indispensables pour profiter un maximum de cet équipement :

Si vous avez l'habitude de jouer de longues heures, optez pour un casque audio gamer léger qui vous apportera du confort.

Le son est important, la précision, la distorsion ou même le temps de réponse permet de bien se situer dans le monde virtuel.

La qualité du microphone est aussi indispensable. Le microphone doit être doté d'une captation claire et intelligible pour être entendu par ses coéquipiers de jeu.

La technologie sans fil est aussi importante, elle vous rend libre de vos déplacements et de la position que vous souhaitez prendre dans votre siège gaming.

Parmi cette sélection, nous mettons en avant le casque gamer Logitech G432 qui voit son prix chuter de 56% sur Amazon.

Le casque est très facile à supporter plusieurs heures grâce à son poids léger et sans pression. De plus, vous profiterez d’une expérience de jeu immersive grâce au son rendu par ses transducteurs audio de 50 mm.

Notons aussi la présence d’un micro avec la technologie sourdine Flip-up et de trois touches programmables. Et pour finir, vous pouvez profiter du casque pendant 7h30 et il fonctionne sur tout type de plateforme, que ce soit PC ou console.

Sur le site d’Amazon, le casque gaming Logitech G432 est au prix de 40 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection de casques gamer :

Corsair

GIGABYTE

HyperX

JBL

Logitech

MSI

Plantronics

Razer

Trust Gaming

Turtle Beach



