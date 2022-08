Les 5 bonnes affaires de la journée à ne pas rater ! (aspirateur robot, écouteurs, PC portable, TV et souris)

Aujourd'hui, nous mettons en avant la souris Logitech G903 LIGHTSPEED, le PC portable Lenovo Ideapad 3 14AM836, les écouteurs Jabra Elite 3, la télévision Hisense 65U7HQ et l'aspirateur iRobot Roomba 692.

Commençons notre top 5 avec le robot aspirateur iRobot Roomba 692 qui bénéficie de 42 % de réduction sur Amazon.

Il est doté de la technologie Dirt Detect qui permet au robot de détecter les zones très sales pour adapter son nettoyage. Avec son application dédiée "iRobot Home", vous pouvez contrôler et planifier vos routines de nettoyage. L'aspirateur est doté d'un réservoir à poussières de 0,6L.

Ce Roomba 692 est doté d'une batterie permettant une autonomie de 50 minutes, ce qui représente une belle surface. Il faut deux heures pour le recharger totalement.

Le robot aspirateur iRobot Roomba 692 est au prix réduit de 190 € au lieu de 329 € sur le site d'Amazon.



Continuons avec la TV QLED Hisense 65U7HQ qui profite d'une réduction sur Darty.

Elle est dotée d'une dalle de 65" soit une diagonale de 164 cm. La TV profite de la technologie Dolby Vision qui permet d'obtenir des images très lumineuses et un contraste beaucoup plus élevé, mais aussi de la technologie HDR10, HDR10+ et de HLG. Au niveau du son, la TV profite de la technologie Dolby Atmos qui offre un son de qualité.

La télévision est dotée de l'OS Vidaa U6 permettant de profiter des applications comme Netflix ou Disney+ par exemple. Au niveau de la connectique, la Hisense 65U7HQ est équipée de quatre ports HDMI, de deux ports USB, de deux prises d'antennes, d'un port Ethernet et d'un slot PCMCIA. Et enfin, la TV profite d'Alexa et de Google Assistant.

La TV QLED Hisense 65U7HQ est au prix de 699 € au lieu de 1099 € avec le cumul d'une réduction et de l'ODR de 300 € sur le site de Darty.





Passons maintenant à la souris gamer Logitech G903 LIGHTSPEED qui profite de 49 % de réduction.

Elle est pourvue d'un capteur optique HERO 25K avec une définition de 25 600 dpi et qui offre un suivi 1:1. Notons aussi que, grâce à la technologie LIGHTSPEED, vous profitez d'une grande expérience de jeu pour une souris sans fil. La souris est dotée de 11 boutons totalement programmables. Pour finir, sa batterie vous offre plus de 140 heures de jeu avec le rétroéclairage et 180 heures sans.

La souris Logitech G903 LIGHTSPEED est au prix réduit de 75 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Continuons avec les écouteurs Jabra Elite 3 qui sont en promotion sur Amazon.

Ils profitent d'un contrôle intelligent du bruit qui offre un son optimal avec une isolation phonique grâce à la technologie HearThrough. Les écouteurs sont dotés de quatre microphones qui offrent des conversations d'une clarté cristalline. Les Jabra Elite 3 sont compatibles avec Alexa, Spotify Tap Playback et Google Fast Pair. Pour un confort optimal, ils sont dotés de trois embouts Eargels qui s'adaptent à toutes les morphologies.

Sur Amazon, les écouteurs Jabra Elite 3 sont au prix de 60 € au lieu de 80 €, toujours avec la livraison gratuite.



Finissons avec le Chromebook Lenovo Ideapad 3 14AM836 qui bénéficie d'une réduction de 33 %.

Il intègre un écran Full HD de 14" avec une définition maximale de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur MediaTek MT818 avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage en SSD. Le Lenovo Ideapad 3 dispose de deux ports USB, d'un port HDMI et d'une prise jack. Vous profiterez aussi de ChromeOS qui optime votre expérience.

Sur Amazon, le PC Lenovo Ideapad 3 14AM836 est au prix de 199 € au lieu de 297 € avec la livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur le site comme les meilleurs prix sur les souris et claviers avec Logitech, Corsair, Roccat, HP ou encore la Amazon Gaming Week avec des promotions et des cadeaux pour les gamers !