Des offres de folies avec la souris et le clavier Logitech POP, l'iPhone 12, le Roborock S7 et un casque

Aujourd'hui, nous avons sélectionné cinq des meilleurs bons plans de la journée avec la souris Logitech POP Mouse, le clavier Logitech POP Keys, le casque Millenium MH3, le robot aspirateur Roborock S7 et le smartphone Apple iPhone 12 64 Go.

Commençons notre top 5 avec la souris Logitech POP Mouse qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

La souris possède un design ultra rétro grâce à sa combinaison de jaune, noir et gris. Elle s'associe très bien avec le clavier POP Keys, le deuxième bon plan. Elle est confortable et silencieuse et de plus elle est sans fil. Vous pourrez donc l'emmener partout. Elle est dotée d'un bouton Emoji qui permet d'ouvrir le menu de ces petits icônes.

La souris est compatible avec la technologie FLOW qui permet de connecter jusqu'à 3 périphériques et de switcher juste en cliquant sur un bouton. Pour finir, grâce à sa molette, vous pouvez changer de vitesse en un rien de temps.

La souris Logitech POP Mouse est au prix de 25 € au lieu de 40 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Passons au clavier Logitech POP Keys qui profite également d'une réduction sur Amazon.

Comme cité plus haut, le clavier s'associe très bien avec la souris POP Mouse. Vous pouvez le personnaliser avec 8 touches emoji changeables sur le clavier et une touche spéciale Emoji, le tout personnalisable depuis l'application Logitech Software. Les touches ont une forme ronde et concave avec un rendu de machine à écrire.

Le clavier est compact et il pourra vous accompagner partout. Comme la souris, le clavier peut s'associer à trois périphériques différents. Et pour finir, les touches sont capables de supporter jusqu'à 50 millions de clics.

Le clavier Logitech POP Keys est au prix de 65 € au lieu de 100 € sur le site d'Amazon avec la livraison gratuite.



Continuons avec l'Apple iPhone 12 64 Go qui profite d'une belle réduction chez Rakuten.

Il est équipé d'un écran Super Retina XDR de 6,1" avec un revêtement oléophobe anti-trace et céramic shield. Il intègre la puce A14 Bionic avec 64 Go d'espace de stockage. iOS 14 est installé sur le smartphone.

Le mobile embarque deux modules photo, dont un de 12 MP et un module ultra grand-angle de 12 MP. En frontal, on profite aussi d'un objectif de 12 MP. Pour finir, grâce à sa batterie de 2815 mAh, vous profiterez d'une autonomie d'une bonne journée.

Sur Rakuten, l'Apple iPhone 12 64 Go est au prix de 598 € au lieu de 909 € avec la livraison gratuite.



Passons au robot aspirateur Roborock S7 qui bénéficie d'une énorme réduction sur AliExpress.

Il est doté d’un télémètre laser permettant de cartographier l'intégralité de votre maison. Sur le dessus, nous notons la présence de trois boutons pour un retour base, pour l’éteindre ou l’allumer et enfin pour effectuer un lavage localisé. De plus, le robot est pourvu de deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et un second à eau de 0,3 l.

Vous pouvez associer le Roborock S7 à son application qui permet de configurer les zones à laver en intégrant des murs virtuels ou encore de le programmer en sélectionnant des zones de lavage. Pour finir, il intègre une batterie de 5200 mAh offrant une autonomie de 3 heures permettant de nettoyer une maison de 250 m².

L'aspirateur Roborock S7 est au prix réduit de 410 € au lieu de 649 € avec la livraison gratuite depuis la France sur AliExpress.



Finissons avec le casque Millenium MH3 qui profite également d'une bonne réduction sur Amazon.

Le casque a été développé pour offrir des conditions idéales de jeu même dans des salles bruyantes. Il est accompagné d'une télécommande qui permet de contrôler le volume du casque et du micro. Le casque embarque un micro unidirectionnel et offre une reproduction claire du son. Le casque offre une sensibilité des écouteurs de 90 dB.

Sur Amazon, le casque Millenium MH3 est au prix de 48 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



