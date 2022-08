Logitech et Tencent autour d'une console portable orientée vers le Cloud

Le succès du Steam Deck fait des émules et plusieurs constructeurs s'en inspirent en espérant connaitre le même succès.

La console portable Steam Deck continue de se vendre à un bon rythme : elle-même inspirée de la Nintendo Switch, elle inspire à son tour d'autres fabricants qui souhaitent lancer leurs propres modèles.

Ainsi, on a vu plusieurs fabricants annoncer le lancement prochain de PC miniatures qui se camouflent dans une console portable. Mais plus récemment, c'est Logitech, le spécialiste du périphérique qui a annoncé se tourner vers le géant chinois Tencent pour proposer sa propre console portable.

Chose intéressante toutefois, la console ne devrait pas miser sur une configuration hors normes puisqu'elle se tournera exclusivement vers le Cloud. La firme annonce ainsi une console qui combinera l'expertise matérielle de Logitech G (sa gamme orientée vers le gaming) à l'expertise de Tencent dans les services logiciels.

Ainsi, la console devrait prendre en charge divers services de Cloud gaming comme le Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now, ce qui devrait permettre d'accéder à des jeux AAA.

Grâce à cette orientation vers le Cloud, la console pourrait se montrer plus légère et plus endurante que la Steam Deck. Pas besoin de grosse configuration en interne qui surchauffe ou se montre obsolète d'une saison à l'autre, la console pourrait également être bien moins chère...

La console sera malgré tout dépendante d'un accès à Internet de bonne qualité avec une connexion à la fois rapide et stable pour proposer de bonnes conditions de jeu.

On ne sait actuellement pas quand la console sera proposée, mais elle ne devrait pas impliquer un développement aussi poussé que la Steam Deck et pourrait donc sortir avant la fin de l'année.