Le puissant découpeur laser Ray 5 de la marque LONGER 3D en promotion, et un concours pour le gagner !

Les découpeurs laser commencent à débarquer de plus en plus sur le marché grand public, comme avec le puissant LONGER Ray 5. Outre son prix réduit actuellement via un code promo, vous avez une petite chance de le gagner gratuitement !

L'époque du DIY (Do It Yourself) a encore de beaux jours devant elle. De plus en plus de personnes achètent des machines comme des imprimantes 3D ou des graveurs laser afin de créer ou de personnaliser des objets. Certains développent même des entreprises basées sur ces technologies.

L'entreprise LONGER 3D a développé plusieurs machines qui ont connu une certaine notoriété commet la LK5 Pro, l’Orange 4K ou encore la récente LONGER Ray 5. Cette dernière est capable de graver, mais aussi de découper plusieurs types de matériaux comme le papier, le plastique, les tissus, l'acrylique ou encore le bois.

La Ray 5 permet de personnaliser de gros objets avec une surface de travail de 400 x 400 mm et une précision de gravure de 0,06 x 0,06 mm. Elle permet d'obtenir des détails soignés et de réaliser de très jolis portraits par exemple. Autre point positif du laser, la vitesse à laquelle il travaille soit 10 000 mm par minute.

Un autre très bon point de la LONGER Ray 5 concerne la sécurité. La machine est pourvue d'une sécurité anti-incendie qui permet de détecter si les matériaux sont en feu. Elle stoppera alors immédiatement l'opération et vous alertera du souci. De plus, elle offre une protection visuelle intégrée qui vous évite le port de lunettes et si la protection est retirée, la machine s'arrête automatiquement.

Nous notons aussi la présence d'un écran tactile de 3,5" (plutôt rare sur ce type de machine) qui permet de contrôler votre machine sans avoir besoin d'un PC connecté en permanence. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une simple carte SD. Lors de la personnalisation, l'écran vous donne aussi la possibilité de régler la vitesse ou la puissance du laser en temps réel.

Pour finir, la Longer Ray 5 est équipée d'une carte mère 32 bits, et d'un laser de 10W qui permet de couper jusqu'à 20 mm de bois ou 30 mm d'acrylique. Elle prend aussi en compte tous ces types de formats : JPG, PNG, BMP, G-code, GIF, SVG, NC, GC, etc.

Sur le site officiel de LONGER 3D, vous trouverez le découpeur / graveur laser LONGER Ray 5 au petit prix de 420 € avec le code de réduction R510WSAVE30. De plus, jusqu'au 31 juillet, vous pourrez bénéficier en cadeau du module laser 5W et les 100 premières commandes recevront 77 matériaux à personnaliser.



Mais la marque ne s'arrête pas là, car vous avez également la possibilité de gagner 3 découpeurs / graveurs laser LONGER Ray 5 en souscrivant à la chaîne YouTube officielle LONGER 3D, en likant la vidéo, et en laissant un commentaire sur les objets que vous aimeriez créer avec la machine. Le concours se termine le 31 juillet et est disponible depuis cette vidéo YouTube, ou bien de façon similairee sur cette page Facebook.