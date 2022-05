Longer Ray5 : le nouveau graveur / découpeur laser de chez Longer avec écran tactile à prix CASSÉ

Le graveur laser LONGER RAY5 est facile d'utilisation et c'est la première machine à graver dotée d'un écran tactile intégré. Actuellement, vous pouvez profitez d'une belle réduction sur le site officiel.

La nouvelle machine de Longer, la Ray 5 est un graveur laser capable de graver sur plusieurs surfaces différentes comme le bois, le papier, le plastique, le cuir, l'oxyde d'aluminium, etc. ou de couper le carton, le bois, l'acrylique, le papier, etc.

Il propose une surface de travail de 400 x 400 mm avec une gravure de 0,08 x 0,08 mm offrant de très beaux détails. De plus, la machine est capable de graver de 40 à 6000 mm par minute grâce à sa tête de 5,5 ou 10 W. Grâce à son écran tactile de 3,5", vous avez la possibilité de vous passer d'une connexion à un ordinateur en passant par une carte SD. De plus, l'écran permet aussi de régler la vitesse ou la puissance du laser en temps réel ou encore de choisir parmi les fichiers à découper.

Le Longer Ray 5 intègre aussi une carte mère 32 bits qui est bien supérieure aux cartes 8 bits utilisées actuellement. Nous notons aussi la présence d'un écran de protection pour vos yeux afin de vous éviter de porter ou de vous équiper de lunettes adaptées.

En ce qui concerne la protection, une sécurité anti-incendie détecte si les matériaux sont en feu et il s'arrêtera automatiquement en émettant une alarme afin de préserver votre machine, mais aussi votre logement. De plus, si vous soulevez la protection visuelle, la machine s'arrête automatiquement. Pour finir, cette dernière est livrée en kit et se monte très facilement. Vous pouvez aussi l'utiliser tout de suite avec les fichiers tests fournis.

Du 24 avril au 30 juin, le graveur laser Longer Ray 5 est au petit prix de 288 € avec le code RAY5$30 avec la livraison gratuite depuis le site officiel longer3d.com.