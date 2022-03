Lost Ark annonce du contenu pour ce mois de mars

Lost Ark continue de crouler sous l'afflux massif des joueurs, et le MMO d'Amazon Games est bien parti pour durer...

Afin de renforcer ses positions et de maintenir l'engouement autour du jeu, Amazon évoque déjà du contenu à venir ce mois de mars.

Le titre profitera ainsi d'un nouveau scénario avec une quête principale et des quêtes annexes. Le titre verra ainsi de nouvelles îles s'installer sur la carte, de nouveaux personnages ainsi que le retour d'anciennes figures de l'histoire originale. Il sera question de partie à la recherche de Kadan, premier tueur de gardiens et de trouver l'Arche finale.

Pour accéder à ce nouveau contenu, il faudra avoir terminé Feiton et les quêtes Yorn, que la lumière soit, ilot aux murmures : Le début de notre histoire et Ile du Bambou illusoire : la Fin des épreuves.

En marge, Lost Ark accueillera une nouvelle activité : les Raids abyssaux qui s'inspirent des Raids de gardien, mais avec 8 joueurs et des gardiens au niveau bien plus élevé. Ces raids en 3 phases imposeront différents niveaux d'équipement : 1370, 1385 et 1400.

Amazon évoque également d'autres éléments lors de la prochaine mise à jour sans les détailler pour l'instant.