Lost Ark dévoile ses mécaniques en vidéo

Après plusieurs années d'attente, la version européenne de Lost Ark arrive, et pour l'occasion le titre s'offre une vidéo de présentation complète, et en Français.

Lost Ark avait étonné les joueurs lors de sa première présentation, préssenti comme un concurrent direct de Diablo 3. Malheureusement, le titre est resté en Corée pendant plusieurs années avant de venir s'installer en Europe.

Finalement, c'est en février prochain que ce MMO gratuit s'invitera en France, car oui, sous ses apparences initiales de hack'n'slash, il s'agit bel et bien d'un MMORPG avec des quêtes journalières et hebdomadaires, donjons spécifiques, raids, métiers, artisanat, grosses phases de loot et grind...

Mais contrairement à nombre de MMORPG gratuits, le titre n'est pas Pay2Win : il est possible d'accéder à tous les éléments de boost en jouant.

Le titre dévoile un peu plus les classes disponibles et dévoile son gameplay ainsi que la profondeur de la personnalisation et des arbres de talents et compétences de chaque classe. On en apprend également un peu plus sur le monde d'Archésia tout en contemplant des graphismes soignés.

Le jeu est attendu sur PC (Steam) le 11 février 2022.