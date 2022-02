Lost Ark écrase tout sur Steam

La déferlante Lost Ark a bien lieu : après un accès anticipé via les précommandes particulièrement bondées, l'ouverture du jeu en free-to-play a entrainé la saturation des serveurs.

Cela fait plusieurs années que Lost Ark est attendu par les joueurs et le lancement du titre la semaine passée aura été un succès.

Rien qu'au niveau des précommandes facultatives, puisque payantes, le jeu avait déjà rassemblé plus de 500 000 joueurs via l'accès anticipé. Avec l'ouverture du jeu à tous en mode free-to-play ce vendredi, les chiffres ont très logiquement évolué à la hausse et le titre réalise de très beaux scores.

Le jeu de Tripod Studio dépasse ainsi le succès de New World d'Amazon. Il a réussi à rassembler plus de 983 483 joueurs en simultanée alors que New World avait atteint un déjà très honorable score de 913 483 joueurs.

Actuellement, Lost Ark est à la 4e place des jeux ayant rassemblé le plus de joueurs simultanés sur Steam derrière Dota 2, Counter-Strike Global Offensive et PUBG Battlegrounds (3,2 millions).

Un succès qui se paie toutefois puisque la fréquentation a entrainé la saturation et la chute de certains serveurs de jeu. Malgré quelques bugs, le titre est plutot apprécié des joueurs même si beaucoup regrettent un prologue un peu long et manquant d'action.