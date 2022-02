Lost Ark interdit en Belgique et aux Pays-Bas

Alors que le titre est disponible en accès anticipé, Lost Ark se voit interdit en Belgique et aux Pays-Bas.

L'attente touche à sa fin pour les joueurs qui s'intéressent à Lost Ark depuis sa présentation il y a plusieurs années.

Le MMORPG ouvrira officiellement ses portes le 11 février prochain, mais les joueurs ayant précommandé un pack payant peuvent déjà se lancer au fil d'un accès anticipé.

Malheureusement, tout le monde en Europe ne pourra pas profiter du titre : Lost Ark est purement et simplement interdit en Belgique ainsi qu'aux Pays-Bas.

En cause ? La politique anti jeux d'argents instaurée dans ces deux pays qui ont déjà mis à mal plusieurs jeux par le passé, notamment Rocket League, mais aussi énormément de jeux mobiles.

Les joueurs de Belgique et des Pays-Bas n'auront ainsi pas accès aux serveurs tests ni aux royaumes officiels de Lost Ark, à moins d'utiliser un VPN pour contourner les restrictions géographiques.

Le fond du problème dans Lost Ark pour ces deux pays est qu'ils proposent des coffres au contenu aléatoire uniquement achetables via de l'argent réel (indirectement par l'achat de devise spécifique payante). Ces objets au contenu aléatoire sont considérés comme des jeux de hasard, et puisque leur accès est payant, ils constituent une forme de jeu d'argent.

Au-delà des coffres de gemmes et paquets de cartes ciblés, le système d'affinage de l'équipement est également en cause. Ce système permet de faire évoluer son équipement en échange de composants spécifiques. Les résultats sont aléatoires et là encore, les composants nécessaires seront proposés dans une boutique (Boutique secrète de Mari) contre de l'argent réel...