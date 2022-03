Lost Ark passe le cap des 20 millions de joueurs

Hier, nous apprenions que Smilegate prévoyait le bannissement de plus d'un million de comptes de joueurs de Lost Ark. Des comptes majoritairement considérés comme des bots qui proposent aux joueurs de l'achat d'équipement ou d'or en jeu.

Aujourd'hui le studio et Amazon confirment le succès colossal du titre qui est devenu, en l'espace de quelques semaines, le second jeu le plus joué de Steam. Le titre a ainsi rassemblé plus de 1,3 million de joueurs en simultanée et continue de réunir chaque jour autour des 680 000 joueurs.

Smilegate et Amazon ont annoncé que le titre venait de passer le cap des 20 millions de joueurs à travers le monde. Un chiffre impressionnant qu'il faut tempérer puisque rappelons-le : Lost Ark est disponible depuis 4 ans déjà en Corée du Sud.

Dans les trois jours suivant le lancement du jeu en Occident, Lost Ark a réuni plus de 4,7 millions de nouveaux joueurs et désormais ce sont 10 millions de joueurs qui sont localisés en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu'en Australie et Europe.