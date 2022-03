Lost Ark : le VPN, nouvelle astuce pour éviter les problèmes de connexion

Depuis son lancement, Lost Ark souffre de problèmes de lags et de déconnexions chez certains joueurs. Pour régler le problème, une solution assez atypique se répand sur les forums dédiés aux joueurs.

Lost Ark continue de rassembler nombre de joueurs, mais pour certains, les problèmes s'enchainent et aucune solution n'est officiellement avancée par SmileGate.

Heureusement, la communauté de joueurs est plutôt active sur les forums, et il se dessine une solution pour certains souffrant de problèmes de lags et de déconnexion.

Concrètement, les problèmes sont les suivants : les PNJ mettent beaucoup de temps à apparaitre, on assiste à un lag important entre le lancement d'une compétence et son activation en jeu, les ennemis sont statiques ou se téléportent, et dans le pire des cas, le joueur est déconnecté aléatoirement.

Ces problèmes se constatent chez certains joueurs avec dans la majorité des cas un facteur commun : ils sont abonnés au fournisseur Orange.

Chez SmileGate, on recommande de redémarrer sa box ou de faire une vérification des fichiers du jeu pour tenter de résoudre les problèmes, mais sans aucun effet.

De fait, les joueurs se sont penchés sur la question et trouvé une solution atypique : jouer depuis un VPN. Il semblerait que l'utilisation d'un VPN permettrait d'en finir avec l'ensemble des problèmes évoqués ci-dessus. La situation laisse entendre qu'il s'agit d'un problème localisé au niveau de l'opérateur et non du jeu en lui même, reste à savoir si Orange se penchera sur la question ou pas.