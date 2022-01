Louis Vuitton annonce une nouvelle montre connectée avec un OS maison

La marque de luxe Louis Vuitton n'en est pas à son coup d'essai en matière d'électronique ni même de montres connectées. La marque a déjà plusieurs modèles de montres intelligentes à son actif, mais cette fois, la nouvelle référence présentée est assez particulière.

Baptisée Tambour Horizon Light Up, la nouvelle montre affiche un design classique que l'on connaissait déjà chez la marque avec un boitier donc et un verre incurvé sur les bords. Elle embarque un SoC Snapdragon Wear 4100 et ne tourne plus sous Wear OS, mais sous un OS maison développé spécifiquement pour les produits de la marque. Le tout s'installe dans un boitier en acier de 44mm (13,2mm d'épaisseur) avec un écran de 1,2" entouré d'un anneau LED rétroéclairé qui affiche les logos de la marque sous la forme de 24 fleurs lumineuses.

Louis Vuitton explique ce choix par la volonté de conserver une certaine souveraineté et liberté visant la simplification du système et l'optimisation. Pas de menus et sous-menus donc, mais un OS plus clair et bien plus économe qui devrait permettre à la montre de fonctionner plusieurs jours sans recharge.

Autre point important avancé par la marque : la réparabilité présentée entre 80 et 90%. Louis Vuitton promet ainsi que la plupart des pièces de la montre son réparable. On évoque un fonctionnement possible jusqu'en 2030 ou 2035, du moment que le Bluetooth reste la technologie de référence dans l'appairage avec les smartphones.

La montre embarque un capteur cardiaque, un accéléromètre et un gyroscope, mais finalement peu de fonctionnalités de suivi santé. Elle se destine davantage aux voyageurs de loisir qu'aux véritables sportifs. Elle sera proposée prochainement au tarif de 2870€.