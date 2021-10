La mission Lucy a décollé pour étudier des astéroïdes troyens

La sonde spatiale Lucy de la Nasa est partie pour un long périple d'exploration d'astéroïdes, et principalement des astéroïdes troyens de Jupiter.

Ce week-end, la sonde spatiale Lucy de la Nasa a décollé à bord d'un lanceur Atlas V d'United Launch Alliance depuis Cap Canaveral en Floride. Elle a déployé avec succès ses panneaux solaires pour entamer un long voyage de 12 ans - au minimum - et plus de 6 milliards de kilomètres afin d'observer un total de huit astéroïdes.

Ce périple sera ponctué par trois survols de la Terre pour bénéficier de son assistance gravitationnelle et prendre de la vitesse. Une première manœuvre gravitationnelle un an après la lancement en octobre 2022, une deuxième en décembre 2024 et une dernière fin décembre 2030.

En 2025, la mission Lucy va d'abord survoler l'astéroïde Donaldjohanson dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. La sonde partira ensuite à la rencontre d'astéroïdes troyens devant Jupiter en 2027, puis elle visitera deux astéroïdes troyens d'un autre groupe en 2033.

Les astéroïdes troyens sont piégés dans l'orbite de Jupiter en deux essaims qui précèdent et suivent la géante gazeuse. Ils sont aussi éloignés de Jupiter qu'ils le sont du Soleil avec des attractions qui s'équilibrent.

" Au cours des 12 prochaines années, Lucy survolera un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes et sept astéroïdes troyens, ce qui en fera la première mission spatiale de l'agence à explorer autant d'astéroïdes différents. Lucy étudiera de près ces fossiles de la formation planétaire au cours de son voyage ", déclare la Nasa.

Pour ces " capsules temporelles " des premiers temps du système solaire, la sonde prendra des images et mesurera la lumière infrarouge afin de déterminer la température des astéroïdes et cartographier leur surface.

N.B. : Crédits illustration : Nasa.