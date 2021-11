Des Mac reconditionnés en France et à petits prix !

Les produits reconditionnés sont de plus en plus en vogue depuis maintenant quelques années.

Apparus principalement pour les portables reconditionnés, on trouve aujourd’hui tout type de produits reconditionnés que ce soit dans le domaine du high-tech avec les tablettes, ordinateurs portables, mac reconditionnés ou bien pour l'électroménager ou encore le bricolage. Un concept qui permet de faire de belles économies comparé à un produit neuf mais également un geste pour l’environnement !





Qu’est ce que le reconditionné ?

Vous en avez sans doute entendu parler, le reconditionné a la côte ! Mais alors qu’entend-on par produit reconditionné ?

Un produit reconditionné est un produit d’occasion ayant subi une batterie de tests afin de garantir un produit 100% fonctionnel pour l’utilisateur.

La différence avec un produit neuf est son état esthétique. Les sites de reconditionnés proposent différents grades esthétiques allant souvent de “l’état correct” à un état “comme neuf”. Un produit en “état correct” pourra comporter quelques rayures / impacts et traces d’utilisation visibles à l'œil nu. Un état “comme neuf” quant à lui aura un aspect très proche du neuf.

Le choix de l’état esthétique dépendra de votre budget. Si vous n’êtes pas soucieux de l’apparence physique alors un “état correct” sera parfait pour vous et vous permettra d'acquérir votre bien encore moins cher. Si a contrario, vous souhaitez avoir un appareil proche du neuf, l’état “comme neuf” vous conviendra.

Dans tous les cas, la différence se situe uniquement au niveau de l’apparence. Le processus de reconditionnement reste le même pour tous les grades et les appareils sont 100% fonctionnels. Mais face à la recrudescence des reconditionneurs sur le marché, tous les reconditionneurs n’appliquent pas les mêmes règles et il faut porter une attention particulière à la qualité de celui-ci.

Selon une étude de Yougov, 33% des personnes interrogées n’ont pas encore acheté un téléphone reconditionné, car ils ont peur de la qualité.





Okamac, un reconditionneur français expert dans les Mac depuis 10 ans

Okamac est une société française basée à Angers. Elle est experte dans le reconditionnement des MacBook et iMac depuis plus de 10 ans.

Leader européen du marché des Mac reconditionnés, elle vend depuis plusieurs années ses produits sur les principales marketplace du reconditionné (Back Market, Fnac, Cdiscount) et propose aujourd’hui ses produits directement sur son site internet à des prix encore plus attractifs.

Vous y retrouvez une large sélection de MacBook, iMac, Mac Mini reconditionnés avec des prix allant jusqu’à -40% par rapport au neuf.

L’avantage du site Okamac est qu’il vous propose également des Mac entièrement configurables. Vous pouvez ainsi choisir la RAM de votre produit, le stockage, l’état esthétique et même la version de votre OS pour vous assurer une compatibilité avec tous vos appareils !

Si vous n’êtes pas un expert Mac et que vous êtes perdu dans toutes ces configurations, vous avez également la possibilité de contacter le service relation client qui saura vous conseiller.





Un processus de reconditionnement strict pour une qualité garantie

Si la société bénéficie d’une note de 4,4 / 5* sur Trustpilot c’est notamment parce qu’elle met en place un processus de reconditionné stricte. Les Mac sont en effet testés sur plusieurs points de contrôle et à plusieurs étapes du reconditionnement.

La batterie : la batterie doit être à 80% de ses capacités minimum sinon elle est remplacée.

Connectiques : toutes les prises USB, carte SD, Thunderbolt etc. sont bien détectées.

Wifi et Bluetooth : les connectiques sans fil, Wifi et Bluetooth sont vérifiées.



L’appareil est également intégralement dépoussiéré et nettoyé afin de supprimer toutes traces d'utilisation. Tous les ordinateurs de chez Okamac sont garantis au minimum 1 an.





Un geste économique et écologique

Si le reconditionné est de plus en plus prôné par les consommateurs et même le gouvernement c’est qu’il est aussi meilleur pour l’environnement. L’état souhaite d’ailleurs que 20% de ses achats d’appareils électroniques (téléphones, ordinateurs, accessoires…) proviennent du reconditionné.

En effet, la fabrication d’un ordinateur génère 24 fois plus de C02 que son utilisation. La fabrication d’un ordinateur représente :

240 kg d’énergie fossile

22 kg de produits chimiques

1500 l d’eau

Donner une seconde vie aux appareils permet donc d’économiser des ressources rares ! Un MacBook Pro Rétina reconditionné permet ainsi d’économiser 596 kg de CO2 par rapport à la fabrication et vente d’un neuf.