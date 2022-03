Mac Studio : Apple prépare un Mac Mini surpuissant

Selon plusieurs rumeurs, Apple préparerait un nouveau produit à son catalogue : le Mac Studio.

Il s'agirait pour Apple de reprendre le concept du Mac Mini, mais dans une version beaucoup plus musclée qui s'adresserait aux professionnels. On retrouverait ainsi le boitier compact du Mac Mini, avec toutefois bien plus de puissance disponible.

Selon les fuites, deux configurations seraient proposées : une avec une puce M1 Max et l'autre avec la même puce, mais modifiée identique à celle attendue dans le prochain Mac Pro (40 coeurs CPU et 128 coeurs graphiques).

Désigné en interne sous le nom de code J375, le Mac Studio pourrait gérer la définition 7K et s'adresserait en priorité aux professionnels qui ne peuvent se permettre d'attendre la sortie du nouveau Mac Pro.

Le Mac Studio pourrait être dévoilé par Apple lors de sa conférence du 8 mars, avec des précommandes dans la foulée et des livraisons d'ici avril.