Mac Studio : le SSD peut être remplacé, mais ne fonctionnera pas

Il y a quelques jours, Apple lançait officiellement son Mac Studio, un ordinateur dédié aux professionnels à la puissance colossale contenue dans l'équivalent d'un mac Mini dopé aux stéroïdes.

Lors de sa présentation, Apple indiquait qu'il ne serait pas possible de changer le stockage interne de son appareil. Après un démontage dans les règles du Mac Studio, on remarquait que la procédure était malgré tout possible... en théorie.

Ainsi le démontage du Mac Studio a permis de voir que tout est calculé au millimètre au sein du boitier. Cela explique pourquoi Apple indique clairement lors de l'achat qu'il convient de prendre en compte ses besoins actuels et futurs lors de la configuration du Mac Studio puisqu'il n'est pas évolutif après achat.

Premier revers si vous tentez ainsi de changer l'espace de stockage de l'appareil : il n'est pas facilement accessible. Autre point, il ne s'agit pas d'un connecteur M.2 standard et les modèles que l'on peut trouver chez Apple sont facturés 690€ le To, soit 5 à 6 fois plus cher qu'un SSD en M.2 traditionnel. Reste qu'Apple a bien fait le choix d'intégrer un stockage amovible dans sa machine.

Et quand bien même vous auriez réussi à mettre la main sur un autre SSD et remonté le Mac Studio, surprise : Apple verrouille tout changement au niveau logiciel. La nouvelle mémoire ne sera ainsi pas reconnue et il sera tout simplement impossible de démarrer l'appareil... Difficile de comprendre ainsi comment Apple a pu faire le choix d'un stockage amovible, de vendre d'autres kits de stockage pour son appareil, mais d'empécher ensuite leur utilisation...

D'ailleurs, le démontage met en avant un second port SSD qui n'est pas activé (a moins d'avoir configuré à l'achat une solution de stockage en RAID)

Pas question donc de pouvoir réparer quoique ce soit sur le Mac Studio, tout est verrouillé de façon hardware ou logiciel, ce qui remet en question la politique avancée par la marque de se montrer plus écologique et plus ouverte aux réparations par les utilisateurs... Compte tenu du prix du Mac Studio, il faudra prendre en compte le fait que l'utilisateur restera captif de l'environnement d'Apple et de ses tarifs pratiqués en SAV, ce qui alourdit significativement la facture.