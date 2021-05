Le MacBook Air 2020, la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 et l'aspirateur-balai Dreame T20 en promotion

Découvrez sans plus attendre les meilleures promotions de la journée avec un ordinateur portable de la marque Apple, une trottinette électrique Xiaomi et enfin un aspirateur-balai Dreame T20 !

Le bon plan du jour concerne le PC portable d'Apple, le MacBook Air 2020, qui dispose d'un écran IPS de 13,3 pouces qui permet une définition de 2560 pixels x 1600 pixels. Il est équipé d'un affichage Rétina. Cette version 2020 embarque un processeur Apple M1 accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne en SSD. Le processeur graphique est un Apple M1 7-Core.

Le MacBook Air 2020 est compatible avec le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax. La connectique se compose de 2 ports USB-C, une sortie casque. Ce produit Apple est alimenté par une batterie de 49,9 Wh et promet une autonomie allant jusqu'à 15 heures.

Cdiscount propose en ce moment le MacBook Air 2020 à 1049 € au lieu de 1129 € !



Vous pourrez également profiter de la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 qui est dotée d'un moteur d'une puissance de 300 Watts et de 600 W en puissance maximale. Elle permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Elle est équipée un écran LED intégré pour consulter vos données en temps réel. Ses roues pneumatiques sont de 8,5 pouces.

Niveau sécurité, elle propose un double système de freinage avant et arrière, d'un phare ultra-lumineux, d'un feu arrière amélioré et des réflecteurs avants, latéraux, et arrières. La Pro 2 est alimentée par une batterie de 12,8 Ah qui permet une autonomie de 45 km. Son poids est de 14,2 kg, ce qui reste dans la moyenne. Enfin, elle se plie et se déplie en 3 secondes.

La trottinette électrique Xiaomi Pro 2 est à 419 € au lieu de 499 € chez Boulanger avec une ODR !



Enfin, l'aspirateur-balai Dreame T20 est doté d'un moteur Dreame SPACE 4.0 avec une puissance de 450 Watts et accomplissant pas moins de 125 000 tous par minutes. La puissance d'aspiration est de 25 000 Pa. Vous profiterez de trois modes de nettoyage dont le mode Eco, Normal et Turbo. D'ailleurs, la puissance d'aspiration s'adapte automatique au sol que vous êtes en train de nettoyer.

Cet aspirateur propose un écran LCD pour que vous puissiez consulter en temps réel diverses informations comme la batterie restante. Le bac à poussière à une capacité suffisante de 0,6 L.

Cet aspirateur est équipé d'une batterie amovible de 3000 mAh avec un temps de charge de 4 heures et une autonomie annoncée de 70 minutes. Lors de votre commande, vous recevrez un rangement avec support mural. Le fait que la batterie soit amovible est un point positif, car cela rallonge la durée de vie du produit.

Vous pourrez profiter de l'aspirateur-balai Dreame T20 au prix réduit de 265 € au lieu de 399 € avec le code SUPERDEALS15 sur AliExpress avec une livraison gratuite depuis la France.



