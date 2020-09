Depuis quelques jours, il devient compliqué de mettre la main sur certains des portables d'Apple. Les MacBook Pro 13" et MacBook Air proposés sur l'Apple Store s'affichent ainsi avec un délai de livraison qui peut allégrement dépasser plusieurs semaines et une livraison comprise entre fin septembre et mi-octobre.

Plusieurs raisons peuvent expliquer la situation : un renouvellement de gamme à venir ou plus simplement la période de rentrée qui entraine une hausse des ventes d'équipement dédiés aux étudiants et donc une rupture des stocks chez Apple.

La meilleure façon de mettre la main sur une de ces références concernées rapidement reste donc de se déplacer dans une boutique physique ou de chercher chez d'autres revendeurs, d'ailleurs certains ont l'avantage sur Apple d'avoir à la fois du stock et de proposer un prix de vente plus accessible que la marque elle-même.