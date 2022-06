Macbook Pro 13 M2 : Apple annonce les précommandes !

À compter de ce vendredi 17 juin, les utilisateurs intéressés par l'achat d'un MacBook Pro 13 pouces équipé d'un processeur Apple Silicon M2 pourront passer précommande.

Apple a confirmé que les précommandes seraient accessibles dès demain avec des livraisons attendues pour le 24 juin.

Le MacBook Pro 13 pouces avait été annoncé dans le cadre de l'édition 2022 de la conférence WWDC. Apple ne s'est pas énormément attardé sur son portable qui ne change absolument pas de design.

Le portable est ainsi doté d'un écran Retina de 13,3 pouces et embarque une puce Apple M2 qui s'annonce particulièrement puissante. La puce affiche aini 8 coeurs CPU et 10 coeurs GPU, et Apple évoque 40% de puissance en plus par rapport à une puce M1 tant dans le traitement d'images RAW que dans le jeu vidéo.

Selon les configurations, le MacBook Pro 13 M2 pourra prendre en charge jusqu'à 24 Go de RAM unifiée. Apple avait également insisté sur la prise en charge de l'encodage et du décodage ProRes directement au sein du Media Engine intégré à la puce M2 ainsi que la possibilité de lire simultanément jusqu'à 11 flux vidéo ProRes 4K et deux flux ProRes 8K.

Le prix du MacBook Pro 13 M2 débutera à 1599€.