MacBook Pro 13 pouces : stockage SSD doublé et clavier Magic Keyboard

Comme attendu, Apple annonce un nouveau MacBook Pro 13 pouces en ce début de mois de mai, renouvelant sa configuration mais apportant surtout le Magic Keyboard, mettant fin à l'ère du clavier papillon.

Il comprend une touche Esc physique, reste accompagné de la Touch Bar tactile et comprend toujours le lecteur d'empreintes Touch ID. Cette nouvelle série embarque désormais des processeurs Intel Core de 10ème génération avec une cadence grimpant à 4,1 GHz en mode Turbo. Comme pour les autres membres de la gamme, il est équipé de la puce de sécurité dédiée Apple T2.

La partie graphique exploite la solution intégrée Iris Plus Graphics d'Intel et promet de l'édition vidéo 4K, du rendu optimisé et la possibilité de brancher la machine à un affichage Pro Display XDR pour de la 6K.

Livré avec 16 Go de RAM en 3733 MHz, le nouveau MacBook Pro 13 pouces est aussi proposé en 32 Go pour encore plus de réactivité. Le stockage standard est doublé à 256 Go et peut grimper jusqu'à 1 To, voire 4 To pour les utilisateurs professionnels tournés vers les usages vidéo.

L'écran Retina de 13 pouces offre une luminosité de 500 nits et respecte l'espace colorimétrique P3. On retrouve également la technologie True Tone d'adaptation dynamique de l'affichage.

Le MacBook Pro 13 pouces est livré avec macOS Catalina avec intégration Continuity faisant le lien avec un iPhone, un iPad ou une Apple Watch. Il sera également possible d'étendre le bureau sur l'écran de l'iPad avec la fonction Sidecar.

Les tarifs débutent à 1499 € (Intel Core i5 8ème génération, 8 Go RAM / 256 Go stockage) et grimpent jusqu'à 2379 € (Intel Core i5 10ème génération, 16 Go RAM / 1 To de stockage pour les offres standard, la version en Core i7, 32 Go de RAM et 4 To de stockage dépassant les 4000 €.