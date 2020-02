MacBook Pro 16 pouces reconditionnés : ils sont arrivés sur le Refurb Store français

Il était apparu il y a quelques semaines sur le Refurb Store US et le voici maintenant qui débarque sur le portail français : le MacBook Pro 16" est désormais accessible en version reconditionnée et certifiée.

Plusieurs configurations sont disponibles et la première en Intel Core i9, 16 Go de RAM et 1 To de stockage, est proposée à 2719 € au lieu de 3199 € en neuf, tandis que la version Intel Core i7 débute à 2289 € au lieu de 2699 €.

Le MacBook Pro 16 pouces est le premier à proposer un affichage à bordures fines qui lui permet de conserver les dimensions générales du châssis 15 pouces de la génération précédente et il profite en outre d'un nouveau clavier MAgic Keyboard devant faire oublier les affres des versions antérieures.

On retrouve la Touch Bar au-dessus du clavier et toujours le grand trackpad. Il avait été annoncé dans des configurations avec Intel Core i7 9ème génération hexacore et GPU AMD Radeon Pro 5300M ou avec Intel Core i9 9ème génération octocore et GPU AMD Radeon Pro 5500M.