MacOS 12 Monterey : certaines fonctions seront réservées aux Mac sous puce M1

Apple a présenté macOS Monterey en début de semaine, et précisé que son nouvel OS serait compatible avec nombre de ses ordinateurs. Pour se rafraichir la mémoire, la liste est disponible dans notre précédent article et concerne entre autres les Mac Pro à partir de fin 2013 et se veut comparable à peu de choses près à la liste des appareils compatibles avec macOS Big Sur.

Néanmoins, il convient de lire les petites lignes en bas de la page de présentation des nouveautés de macOS 12 pour constater que ce n'est pas parce que l'OS sera installable que toutes les fonctionnalités seront présentes.

Pour faire simple : Apple fait de certaines fonctionnalités de macOS 12 des exclusivités réservées à ses appareils disposant de ses propres puces M1.

Sont concernées ainsi les fonctionnalités suivantes :

Le mode Portrait qui floute automatiquement le fond de l'image dans FaceTime

La fonction Texte en direct qui identifie les textes dans Safari, Quick Look, Safari ainsi que les captures d'écran

Le globe 3D interactive ainsi que la fonction découverte de villes dans Plans

Les nouvelles langues Text-to-speech comme le suédois, danois, norvégien et finnois

la fonction de dictée vocale en local ainsi que dictée continue

Au regard des options ciblées, il se pourrait qu'elles reposent en grande partie sur l'exploitation de la puce neuronale intégrée aux puces M1. Mais il se pourrait également qu'Apple profite simplement de l'occasion pour mettre un peu plus en avant ses propres produits et sanctionner ainsi un peu plus Intel. Même si ce n'est pas avec ces fonctions qu'Apple forcera la main des utilisateurs à renouveler leur équipement, il s'agit surtout d'un coup de semonce : Apple pourrait accélérer les choses dans un avenir proche.