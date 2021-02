macOS Big Sur : une mise à jour pour éviter d'endommager des MacBook Pro et Air

Une mise à jour macOS est déployée par Apple pour éviter d'endommager des modèles de MacBook Pro et MacBook Air avec des hubs et docks de tiers.

Apple déploie macOS 11.2.2. Pour cette mise à jour mineure de macOS Big Sur, l'objectif annoncé est la protection de modèles d'ordinateurs MacBook Pro et MacBook Air contre un risque d'endommagement.

Sans entrer dans les détails, Apple écrit que macOS Big Sur 11.2.2 " empêche des modèles MacBook Pro (2019 ou plus) et MacBook Air (2020 ou plus) de subir des dommages lorsqu'ils sont connectés à certains hubs et docks USB-C alimentés de tiers non conformes. "

Avec ces seules informations fournies, c'est un problème qui garde une part de mystère, notamment sur son ampleur et pour les types de hubs et stations d'accueil concernés.

Hormis la correction de vulnérabilités de sécurité dont la vieille faille dans Sudo baptisée Baron Samedit, la précédente mise à jour macOS 11.2.1 avait de son côté pour principal objectif de corriger un problème pouvant empêcher la charge de la batterie sur certains modèles de MacBook Pro 2016 et 2017.

En plus du correctif au niveau logiciel, Apple a mis en place un programme de remplacement gratuit de la batterie concernant un nombre dit très limité de modèles de MacBook Pro pour lesquels la batterie ne se charge pas au-delà de 1 %.