macOS Server : Apple arrête les frais

En date du 21 avril, Apple a officialisé l'arrêt de macOS Server dont l'ultime version restera donc estampillée 5.12 avec une mise à jour remontant à décembre dernier. Depuis plusieurs années, cette version serveur de macOS n'était plus un système d'exploitation à part entière, mais une application depuis le Mac App Store.

Lors de la publication de macOS Server 5.12, Apple avait notamment souligné la suppression de la gestion Xsan en renvoyant vers des outils de ligne de commande intégrés à macOS Big Sur et version ultérieure comme Monterey.

C'était une question de temps

Apple avait indiqué poursuivre le développement et la prise en charge pour des services comme Open Directory et le Gestionnaire de profils (Profile Manager), toutefois le groupe de Cupertino renvoyait déjà vers des fonctionnalités orientées serveur intégrées nativement dans macOS depuis High Sierra.

À ce titre, Apple cite dans macOS en version client des services parmi les plus importants tels que le serveur de mise en cache (Caching Server), le serveur de partage de fichiers (File Sharing Server) et le serveur Time Machine (Time Machine Server). Et donc sans coût supplémentaire.

Une page d'aide d'Apple aiguille le cas échéant vers le choix d'une solution MDM pour la gestion des appareils mobiles et la migration depuis Profile Manager.