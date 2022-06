macOS Ventura : Apple dévoile la prochaine itération de macOS

Avec une disponibilité l'automne prochain en version finale, la nouvelle mise à jour majeure du système d'exploitation pour ordinateur Mac sera macOS Ventura. Elle intègre de nouveaux outils comme Stage Manager pour la productivité avec l'organisation des fenêtres et applications.

C'est en somme une nouvelle interface pour le multitâche. La fenêtre en cours d'utilisation s'affiche au centre de l'écran, alors que les autres fenêtres ouvertes sont rangées et empilées dans une vue réduite sur le côté gauche pour pouvoir facilement passer d'une application à une autre.

Les applications sur le côté sont actualisées automatiquement et Stage Manager gère le groupement des fenêtres qui peut se faire par simple glisser-déposer avec le chevauchement des fenêtres. Plusieurs fenêtres à la fois peuvent ainsi être ouvertes selon des tâches dédiées à effectuer.

Spotlight profite d'évolutions avec la possibilité de consulter rapidement les résultats d'une recherche de fichiers en appuyant sur la barre d'espace et offre l'accès à davantage de détails pour certains types de recherches (artistes, acteurs, films, séries TV, entreprises et sport). La recherche prend en charge les images d'une photothèque personnelle et sur le Web. Live Text permet de rechercher le texte sur les images. Des actions peuvent en outre être programmées comme le démarrage d'un minuteur ou l'exécution d'un raccourci.

Mail plus proche de Gmail et Safari avec PassKeys

La recherche dans Mail est améliorée pour être plus précise et avec des résultats plus complets. Elle affiche les documents et autres liens récemment partagés, introduit les suggestions instantanées à la saisie de chaque lettre. L'annulation d'un email quelques secondes après un envoi, la programmation de l'envoi d'un email et des rappels pour revenir ultérieurement sur un message font leur apparition. Mail va en outre détecter automatiquement d'éventuels oublis comme une pièce jointe ou un destinataire en copie.

Le navigateur Safari est vanté le plus rapide au monde avec macOS Ventura et avec la meilleure efficacité énergétique pour l'autonomie de batterie. Une fonctionnalité de groupes d'onglets partagés va permettre de partager des sites avec d'autres personnes et voir en temps réel quels onglets elles consultent. Une collaboration est intégrée pour être en contact par Messages ou FaceTime.

Safari ajoute la technologie Passkeys - ou codes d'accès - pour remplacer les mots de passe des comptes en ligne par des clés cryptographiques et données biométriques intégrées à l'appareil. Un code d'accès peut ainsi être créé avec Touch ID ou Face ID pour une authentification. Une clé numérique unique ne fonctionne que sur un même site. La synchronisation entre les appareils pour les passkeys implique iCloud Keychain. Rappelons que c'est un travail mené au sein de l'Alliance FIDO avec également Microsoft et Google.

Continuité avec le bloc photo de l'iPhone et jeu vidéo

En matière de continuité, Handoff arrive dans FaceTime pour débuter un appel sur un appareil Apple et le poursuivre sur un autre à proximité. Par exemple, entre iPhone et Mac. En sans fil, la webcam de l'ordinateur Mac peut en outre être remplacée par le module photo à l'arrière de l'iPhone. Cette possibilité comprend le support de Center Stage avec l'utra grand-angle de l'iPhone (rester dans le cadre lors d'un appel vidéo), du mode portrait et de l'éclairage de studio qui illumine le visage et assombrit le reste avec flou artistique. Avec Desk View, il est possible de filmer le visage et le bureau en même temps pour un effet de plongée verticale.

En dévoilant macOS Ventura, Apple a par ailleurs insisté sur le jeu vidéo avec l'API graphique de bas niveau Metal 3 - avec Apple Silicon en particulier - qui bénéficie de nouvelles fonctionnalités MetalFX Upscaling et Fast Resource Loading. Elles permettent aux développeurs " d'accélérer le rendu de scènes complexes en utilisant des trames moins gourmandes en ressources " et fournir " un chemin plus direct du stockage au GPU. "

N.B. : Source images : Apple.