Mafia : la franchise prochainement de retour

La franchise Mafia a toujours été appréciée d'un grand nombre de joueurs. Longtemps présentée comme un concurrent pour GTA dans son orientation globale (monde ouvert, univers du crime, gameplay...) elle s'oriente davantage comme un complément.

Il y a deux ans sortait la trilogie Mafia en version définitive qui permettait d'apprécier un remaster des premiers titres, sachant que Mafia 3, véritable dernier volet officiel de la franchise remonte à 2016.

Quelques mois plus tôt, des fuites évoquaient la préparation d'un nouvel opus, connu en interne chez Hangar 13 sous le nom de code Nero, et qui se déroulerait entre les années 1890 et 1900. Un prequel au premier épisode donc, dont on disait qu'il était développé sous Unreal Engine 5 et se déroulerait en Sicile.

Pour les 20 ans de la franchise, Roman Hladik, le directeur du studio Hangar 13 a confirmé qu'un nouveau Mafia était bien en développement. Néanmoins, il serait encore bien trop tôt pour en dévoiler davantage selon ce dernier. Il précise même qu'il faudra encore patienter quelques années pour découvrir le titre.