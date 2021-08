Maimo Watch : sortie mondiale de la montre connectée à petit prix de l'écosystème Xiaomi

La marque Maimo se concentre sur des produits portables et intelligents. Elle a été fondée par 70mai de l’écosystème Xiaomi. Aujourd'hui elle annonce officiellement le lancement de sa première montre connectée et intelligente.

La smartwatch Maimo Watch présente un écran LCD tactile incurvé de 1,69" et se décline en 4 couleurs différentes. Elle intègre 50 cadrans différents pour personnaliser sa montre. Le bracelet est en silicone et le cadre en alliage d’aluminium. Elle peut vous accompagner lors de vos baignades grâce à sa résistance à l’eau de 5 ATM.

La Maimo possède plusieurs capteurs capables de surveiller votre fréquence cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang. Elle peut aussi repérer votre état de stress, vous proposer des exercices de respiration et même reconnaitre automatiquement la course de la marche. Enfin, elle peut vous accompagner sur 13 modes d’exercice pour suivre vos performances.

La Maimo Watch peut s’associer à son application Maimo Fit APP Connect qui fournira plus de fonctions et plus de suivis. Elle est aussi compatible avec Alexa. Elle est équipée d’une batterie de 300 mAh permettant une utilisation de base pendant 21 jours, tandis qu'elle se recharge en 2,5 heures. Enfin elle gère bien entendu le français.

Pour son offre de lancement mondial, vous trouverez chez AliExpress la montre intelligente et connectée Maimo Watch au prix réduit de 41 € avec une livraison gratuite en 3 jours depuis la France.