Make A Scene : Meta s'offre sa propre IA de création d'œuvres d'art

Le domaine de l'intelligence artificielle évolue à grands pas ces dernières années avec des algorithmes qui s'invitent dans nombre de services dédiés aux particuliers.

Actuellement, c'est sans doute DALL-E d'OpenAI qui est l'IA la plus populaire sur la toile. Il s'agit d'un outil de génération d'images appuyé sur une intelligence artificielle. Il suffit ainsi de décrire ce que l'on souhaite à l'écrit pour voir le projet se concrétiser de façon assez spectaculaire sous la forme d'oeuvre d'art.

Meta s'est inspirée de cette IA pour lancer son propre projet baptisé "Make-A-Scene" qui permettra à son tour de générer des images. L'IA pourrait également servir à produire plus rapidement du contenu au sein des environnements virtuels et notamment le Metavers. L'idée est de permettre à chaque utilisateur de profiter d'un processus créatif numérique, même s'il ne dispose pas connaissance en dessin ou modélisation 3D.

Make A Scene va plus loin et propose également aux utilisateurs une fenêtre dans laquelle les utilisateurs pourront spécifier l'emplacement et la taille des éléments créés. Un croquis apparaitra ainsi avec la possibilité de réarranger les éléments principaux de la scène produite.

Les résultats obtenus donnent un effet "peint" assez surprenant avec des clichés en 2048x2048 pixels. Actuellement en phase de test fermé, l'IA de Meta pourrait s'ouvrir au public d'ici quelques mois.