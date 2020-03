Coronavirus : MaladieCoronavirus.fr , le site d'information certifié pour évaluer vos symptômes

Pour éviter d'engorger le service d'appel au SAMU et apporter une information de qualité, le site MaladieCoronavirus.fr référencé par le ministère de la Santé, permet d'évaluer ses symptômes.

Parce que les appels au 15 (SAMU) doivent rester réservés aux grandes urgences et pouvoir continuer de fonctionner, il est important de dériver les inquiétudes et questionnements plus larges autour du coronavirus vers d'autres canaux.

C'est l'un des buts du site MaladieCoronavirus.fr tout juste mis en place et référencé par le Ministère de la Santé pour véhiculer des informations sanitaires de qualité. Il offre notamment l'accès à un formulaire de 24 questions permettant d'évaluer ses symptômes en renseignant (de façon anonyme) certaines informations comme son âge, son poids et ses antécédents médicaux et de fournir une information en conséquence.

Sans constituer un diagnostic médical, il veut permettre de donner des recommandations et d'éviter un recours trop fréquent au 15 pour se rassurer, avec toujours la recommandation évidente de rester confiné, mais qui peut selon les résultats envisager d'appeler son médecin traitant ou en dernier recours le SAMU.

Il rappelle aussi les principales mesures sanitaires en vigueur (confinement, lavage des mains, éternuer dans son coude....) et des numéros d'information, ainsi qu'une redirection vers un site listant les médicaments pouvant potentiellement aggraver les symptômes.

Le site revendique déjà 600 000 connexions en l'espace de trois jours et compte des soutiens officiels parmi les mutuelles / assureurs, laboratoires médicaux et partenaires divers. A noter que les données, collectées et stockées de façon sécurisée par Docaposte, filiale de La Poste, pourront être utilisées par l'Institut Pasteur pour évaluer l'évolution de l'épidémie.