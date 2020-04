Maladiecoronavirus.fr déjà utilisé plusieurs millions de fois

Succès pour le site maladiecoronavirus.fr. Référencé par le ministère de la Santé, le site a permis à des millions d'utilisateurs de passer un test en ligne pour les orienter en fonction de symptômes et inquiétudes en rapport avec le Covid-19.

Développé par l'Institut Pasteur et les Hôpitaux de Paris, le site maladiecoronavirus.fr a pour objectif d'aider à orienter les personnes qui pensent avoir été exposées au coronavirus Covid-19. Il s'articule autour d'un test avec une vingtaine de questions-réponses sur l'état de santé.

Un tel autodiagnostic en ligne et son algorithme pour une décision en fonction de symptômes ont été validés par le ministère des Solidarités et de la Santé qui référence maladiecoronavirus.fr et conseille son utilisation.

Tout en soulignant que l'algorithme (disponible en open source) ne remplace pas un avis médical, le ministère estime que le site - qui a été lancé le 18 mars - permet d'indiquer la conduite à tenir selon les symptômes.



Secrétaire d'État chargé du Numérique, Cédric O a déclaré lors d'une audition devant la commission des Affaires économiques du Sénat que maladiecoronavirus.fr a déjà été utilisé 4 millions de fois et a contribué à désengorger le 15 (AFP - Le Parisien).

En début de mois, le site avait revendiqué 6,6 millions de visites et plus de 5 millions de questionnaires complétés depuis son lancement. " Avec un taux de renvoi moyen de 16 % vers le 15, le site a confirmé son utilité dans la réduction de la pression sur le service d'appel d'urgence. "

Avec la validation de la Cnil, les données collectées vont servir à l'Institut Pasteur pour des études épidémiologiques afin de mieux analyser l'évolution de la maladie.