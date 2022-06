Cinq applications Android nuisibles à 2 millions de téléchargements

Cinq applications Android avec plus de 2 millions de téléchargements sur Google Play font le jeu de malwares.

Selon un rapport de Doctor Web pour le mois de mai, un grand nombre de menaces a été découvert sur Google Play avec notamment la présence de chevaux de Troie pour générer des publicités (adwares) et pour voler des données.

Cinq applications Android avec des malwares sont notamment mises en avant en raison d'une présence encore récente sur Google Play et un cumul à plus de 2 millions de téléchargements. Par ordre de popularité, il s'agit de : PIP Pic Camera Photo Editor, Wild & Exotic Animal Wallpaper, ZodiHoroscope - Fortune Finder, PIP Camera 2022 et Magnifier Flashlight.

Si l'application PIP Pic Camera Photo Editor vient à peine de disparaître de la boutique d'applications Android de Google, les autres y sont pour le moment toujours disponibles. Il n'est pas clair si certaines des versions proposées ont été désinfectées.

Une appétence pour les identifiants Facebook

La prudence reste donc de mise avec de telles applications. Un indice peut être des commentaires négatifs avec par exemple des fonctionnalités évoquées qui sont en réalité absentes et des plaintes pour des publicités intrusives.

Avec PIP Pic Camera Photo Editor, Doctor Web a signalé le vol de données pouvant être utilisées pour le piratage de comptes Facebook. Outre les publicités, les tentatives pour dérober des identifiants Facebook semblent du reste avoir la cote.

" Utilisant un certain nombre de prétextes (déverrouiller toutes les fonctionnalités, désactiver les publicités intégrées…), les chevaux de Troie demandent aux victimes potentielles de se connecter à leur compte Facebook. Ils détournent ensuite les identifiants et autres données d'autorisation, et envoient ces informations aux cybercriminels ", écrit Doctor Web.