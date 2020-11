Mappy tombe dans le giron de la RATP

Pour un montant non communiqué, le groupe RATP rachète le service de cartographie Mappy à l'éditeur des Pages Jaunes.

Le groupe RATP (Régie autonome des transports parisiens) annonce aujourd'hui le rachat de Mappy à Solocal (anciennement SoLocal Group) qui est notamment l'éditeur des Pages Jaunes. Il affiche ainsi son ambition de développer le " leader français de la mobilité digitale " ou du MaaS (Mobility as a Service).

En se basant sur des chiffres Médiamétrie, Mappy revendique 12 millions de visiteurs uniques par mois sur son site web et son application, et une place de troisième acteur de la mobilité en France après Google Maps et Waze.

Le service de cartographie met en avant le référencement de 13 modes de transport, 25 opérateurs de mobilité et plus de 5 millions de points d'intérêt répertoriés. En 2019, quelque 4,7 milliards d'itinéraires auraient été calculés sur Mappy.



Pour un futur champion français ?

L'expertise de Mappy rejoindra la filiale RATP Smart Systems. En 2021, il est prévu un " compagnon du quotidien " pour être le " partenaire de référence des smart cities. " Il est question de proposer des trajets pouvant associer plusieurs modes de transport (multimodal).

Des synergies sont d'ores et déjà annoncées. En Île-de-France, les services numériques de la RATP vont intégrer une cartographie complète de la région, un GPS piéton et vélo, les adresses de professionnels à proximité. À l'échelle nationale, le service Mappy sera enrichi, notamment au niveau du comparateur multimodal. Les utilisateurs auront la possibilité de réserver et payer des trajets.

" Mappy continuera d'être la solution cartographique et le calculateur d'itinéraires de notre site PagesJaunes et nos clients pourront continuer de bénéficier de la visibilité préférentielle sur le média Mappy ", souligne Pierre Danon, le patron de Solocal qui est en proie à des difficultés.