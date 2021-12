Applications mobiles : 135 milliards de dollars en 2021

Sur iOS et Google Play, l'année 2021 sera synonyme d'un niveau record de dépenses à 135 milliards de dollars.

Spécialiste de l'analyse du marché des applications mobiles, App Annie annonce une année 2021 record pour les dépenses totales des consommateurs sur iOS et Google Play (applications et jeux). Elles progressent de 25 % en un an pour atteindre 135 milliards de dollars.

Comme de tradition, la balance en matière de dépenses penche du côté d'iOS. Sur chaque dollar dépensé, 65 centimes émanent des utilisateurs d'Apple. Ce sont par ailleurs les joueurs sur mobile qui représentent la grande majorité des revenus.

Pour les téléchargements, c'est toujours du coté de Google Play que la balance penche. Au global, ils ont progressé de 8 % par rapport à l'année précédente en atteignant 140 milliards. App Annie note que les applications de partage et d'édition de vidéos sont celles ayant connu la plus forte croissance mondiale en 2021.

En France, l'application TousAntiCovid est l'application la plus téléchargée, tandis que son corollaire TousAntiCovid Verif de vérification du pass sanitaire pour les professionnels occupe la troisième marche du podium.