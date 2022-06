Ventes de PC : la fête est finie

En 2020, les ventes de PC dit traditionnel (ordinateur de bureau, ordinateur portable et station de travail) avaient progressé de 13 % selon le cabinet IDC. Pour 2021, c'était ensuite une progression annuelle de 15 % avec un volume de quasiment 349 millions d'unités dans le monde.

Pour cette année 2022… IDC ne voit plus de progression du marché du PC et estime que les ventes vont baisser de l'ordre de 8 % sur un an, à un peu plus de 321 millions d'exemplaires livrés.

Alors que la pénurie de composants continue de frapper l'ensemble du secteur de longue date désormais, IDC analyse que la guerre en Ukraine, l'inflation et des blocages en cours en Chine sont venus s'ajouter à l'équation.

Fin de l'embellie aussi pour les tablettes

Ce qui vaut pour le marché du PC, vaut également pour le marché des tablettes qui devrait subir une baisse de près de 6 % en 2022 avec 158 millions d'unités livrées. En 2020 et 2021, c'était respectivement une progression de 14 % et 3 % pour les ventes de tablettes.

Reste que IDC s'attend à ce que les expéditions de PC soient bien au-dessus des niveaux pré-pandémie de Covid-19, et devraient par ailleurs retrouver une croissance annuelle positive en 2023 et au-delà.