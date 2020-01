Le marché du PC en hausse en 2019 !

C'est la fin d'une série d'années de baisse pour le marché du PC. Une croissance stimulée par les migrations vers Windows 10 et la fin de Windows 7.

Après sept années consécutives de baisse, le marché du PC est annoncé à la hausse en 2019 par Gartner. Selon le cabinet d'analyse, la progression est estimée à 0,6 % par rapport à 2018 avec 261 millions d'ordinateurs livrés dans le monde. Le quatrième trimestre a été particulièrement notable avec une hausse de 2,3 %.



Pour IDC, ce sont 267 millions d'unités qui ont été écoulées en 2019 et une hausse de 2,7 % par rapport à 2018. Au quatrième trimestre, la progression est évaluée à 4,8 % sur un an. Les deux cabinets n'ont pas la même définition du PC ou ordinateur. Gartner ne prend par exemple pas en compte le Chromebook, contrairement à IDC.



Du côté des fabricants, le podium est le même pour Gartner et IDC avec sur l'ensemble de l'année 2019, Lenovo en tête devant HP et Dell. Ce podium compte pour une part de marché de près de 65 %, avec Lenovo et HP qui sont relativement proches. Apple est classé à la quatrième place, mais avec un recul du nombre de Mac livrés, en tout cas d'après les estimations.

Sans grande surprise, le regain du marché du PC est essentiellement imputé au renouvellement des machines pour les entreprises en lien avec des mises à niveau vers Windows 10 et la fin du support de Windows 7. La croissance aurait même pu être davantage marquée sans le problème d'approvisionnement en processeurs Intel.

Par contre, Gartner juge que cela contraste avec la faiblesse persistante de la demande sur le marché grand public. Si IDC souligne un environnement positif en 2019, les douze à dix-huit prochains mois sont prévus difficiles pour le marché traditionnel du PC.

Pour IDC et avec le cas des migrations vers Windows 10 appartenant au passé, il faudra du temps avant une amélioration portée par les effets combinés de nouvelles technologies comme la 5G, les appareils à double écran et écran pliable, l'adoption de PC de gaming.