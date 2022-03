Marché du smartphone : une hausse de 6 % pour les ventes en 2021

Selon le cabinet Gartner, les ventes de smartphones à l'échelle mondiale ont connu une croissance de 6 % sur l'ensemble de l'année 2021 pour atteindre un total qui avoisine 1,434 milliard d'appareils. Le premier semestre 2021 a été le moteur cette croissance, surtout après une baisse de 12,5 % en 2020.

L'année 2020 avait été particulièrement impactée par la crise sanitaire du coronavirus et des périodes de confinement, ce qui a presque mécaniquement contribué à l'ampleur du rebond au premier semestre 2021 avec une sorte de rattrapage.

Reste que malgré la demande et l'introduction d'appareils compatibles 5G à des prix plus abordables, Gartner souligne que les ventes de smartphones au deuxième semestre 2021 ont été perturbées par la pénurie mondiale de composants et les problèmes qui ont touché la chaîne d'approvisionnement.

Samsung, Apple et Xiaomi

Du côté des fabricants, Samsung demeure leader avec une parte de marché de 19 % en 2021, devant Apple avec 16,7 %, tandis que Xiaomi complète le podium mondial avec une part de marché de 13,2 %. Derrière, Oppo et Vivo sont au coude-à-coude avec une part de marché de l'ordre de 9,5 %.

Tous les fabricants du Top 5 connaissent une croissance sur l'année 2021, et elle est particulièrement prononcée pour Xiaomi, Oppo et Vivo. Hors de ce Top 5, il n'est pas question de croissance en 2021, mais sans les détails pour les divers fabricants.

Au cours du quatrième trimestre 2021, Apple est passé devant Samsung avec une part de marché de 21,9 % contre 18,2 %. Pas de réel surprise avec le traditionnel lancement automnal de nouveau iPhone, et en l'occurrence pour l'iPhone 13.