Marché du smartphone : Xiaomi deuxième en France, devant Apple et Huawei

Selon des données rapportées par le cabinet Canalys, Xiaomi se serait emparé de la deuxième place sur le marché du smartphone en France, devant Huawei et Apple.

Xiaomi partageait le fait que la France soit un des marchés les plus intéressants pour la marque, et elle vient de le prouver : la marque s'est imposée comme le deuxième plus gros vendeur de smartphones dans le pays.

Canalys rapporte ainsi une hausse de 89% des ventes comparée au deuxième trimestre 2019 qui permet à Xiaomi d'occuper 15,7% de parts de marché en France, derrière Samsung qui s'en octroie 37%.

Xiaomi se retrouve ainsi deuxième devant Apple qui culmine à 15% et Huawei dont les ventes ont chuté de 14% sur le trimestre pour représenter 12% du marché. Wiko pour sa part a perdu énormément par rapport au premier trimestre et s'installe avec 7% de parts de marché à la 5e place du classement et une baisse de 41% des ventes.

Xiaomi devrait ainsi continuer à miser sur le marché français dans les années à venir pour tenter de conserver sa place, quitte à continuer à grappiller des parts de marché auprès de Samsung.