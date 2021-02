Super Mario 3D World + Bowser's Fury : des ventes record pour un démarrage en trombes

Actuellement, Mario 3D World + Bowser's Fury est devenu le titre profitant de la meilleure sortie sur Switch en 2021. Bon, avouons qu'il est encore un peu tôt dans l'année, et que les sorties n'ont pas été légion sur la console depuis janvier...

Malgré tout, le titre constitue déjà la 3e meilleure sortie d'un jeu Mario sur la console de Nintendo, juste derrière Super Mario Odyssey et Super Mario 3D All-Stars sortis en 2017 et 2020.

Nintendo a donc tout intérêt à bichonner sa licence Mario qui reste très lucrative et une valeur refuge pour les joueurs. Dans le top 20 des jeux les plus vendus sur Switch, on retrouve ainsi pas moins de 7 jeux Mario, chaque sortie étant un événement qui rassemble les fans et plus globalement les joueurs de consoles Nintendo.

Le titre est par ailleurs assez bien accueilli pas la critique et pourrait s'offrir quelques records de ventes cette année.