Mario Kart 8 Deluxe : l'accès aux circuits du DLC sera gratuit, sous condition

Dans son dernier Nintendo Direct, Nintendo annonçait l'arrivée prochaine d'un nouveau DLC à destination de Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. Au programme 48 nouveaux circuits tirés d'anciens titres Mario Kart proposés sous la forme de 6 vagues de 8 circuits jusqu'en 2023.

Le pack de circuits additionnel est facturé 24,99€ et fait déjà l'objet de nombreuses critiques : outre le prix jugé trop élevé, les joueurs soulignent le peu d'efforts réalisés sur le "remaster" de certains circuits et l'intégration de contenus issus de Mario Kart Tour proposé sur mobile.

Dans un communiqué, Nintendo relativise et annonce que les circuits de la Première vague du DLC seront proposés à partir du 18 mars et qu'ils seront jouables localement et en ligne, même si seul l'un des deux joueurs possède le Booster Course Pass ou y a accès dans le cadre d'un abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

En clair, il sera possible d'accéder aux circuits bonus même si l'on n'a pas acheté le DLC, à condition qu'un ami en dispose.

Par ailleurs, les nouveaux circuits pourraient apparaitre en mode en ligne lorsque l'on choisit un circuit aléatoire. Cette option reste a double tranchant toutefois puisqu'elle pourrait désavantager les joueurs en mode classé qui n'auraient pas eu la chance de découvrir ou de s'entrainer sur les circuits additionnels.