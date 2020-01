Mario Kart Tour : la béta du multijoueur disponible pour tous

Nintendo avait initialement lancé une première phase de test de son mode multijoueurs uniquement auprès des utilisateurs qui profitaient du pass mensuel payant. Mais désormais, quiconque dispose du jeu sur son smartphone ou sa tablette peut tester les parties en multijoueur en ligne.

La mauvaise nouvelle, c'est que cette phase de test publique s'achève dès demain le 28 janvier, il ne vous reste donc que quelques heures pour vous lancer dans des parties endiablées sur Mario Kart Tour avec vos amis.

Cette seconde phase de bêta serait toutefois la dernière avant une diffusion définitive et à plus large échelle du mode de jeu. La version finale devrait maintenir plusieurs modes de jeu : course libre et session permettant d'inviter des amis, et plus de cartes devraient être compatibles.

On ne sait encore pas quand Nintendo déploiera le mode multijoueur définitif, on sait toutefois que toute la progression réalisée au fil des bêta sera perdue afin que chaque joueur reprenne du même point lorsque la fonction réapparaitra.