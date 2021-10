Mario Party SuperStars s'offre une bande-annonce

Nintendo nous en dévoile un peu plus concernant Mario Party Superstars, son prochain titre à venir sur Switch. Le jeu se présente, comme pour les précédents titres du genre, comme un party game qui vise le jeu seul ou à plusieurs pour profiter d'un grand nombre de mini jeux.

Attendu pour le 2 octobre, le titre se dévoile un peu plus à travers une bande-annonce qui présente certains plateaux qui seront proposés. Pas d'inquiétude si vos amis ne sont pas disponibles, le titre pourra également être joué en ligne, et il sera même possible de sauvegarder ses parties pour les reprendre plus tard.

Au total, le jeu regroupe 100 mini-jeux issus de tous les épisodes de la licence. Certains jeux se pratiquent en solo alors que d'autres demanderont de faire équipe avec parfois des configurations asymétriques à trois contre un.