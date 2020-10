Marshall Major IV : 80 heures d'autonomie en fonctionnement

Le casque Marshall Major est aujourd'hui décliné dans sa 4e version et pourtant on ne note pas de changement radical dans le design de ce dernier. On retrouve donc la silhouette classique du casque sans fil avec ses écouteurs à la forme carrée, mais aux angles adoucis.

Marshall indique avoir remplacé les coussinets qui sont présentés comme "encore plus doux" et le système de pliage est présenté comme "plus efficace", lui permettant de se rendre toujours plus compact. Le joystick multifonction qui permet de faciliter la navigation et d'accéder aux contrôles de lecture est toujours de mise, tout comme la prise Jack 3,5 mm qui permet d'utiliser le casque en passif ou pour partager la musique vers un second casque.

La grande évolution du modèle se situe dans son autonomie puisque Marshall revendique désormais 80 heures de fonctionnement avec son Major IV. Le casque propose également de la recharge sans fil, mais la base à induction sera à acheter séparément. En USB-C, il est possible de récupérer 15 h d'autonomie en seulement 15 minutes de charge.

Le lancement du casque est prévu le 14 octobre prochain pour un prix de 150€.